Villingen-Schwenningen Zeitloser Klassiker ums "Anderssein"

Die Badische Landesbühne Bruchsal bringt den Klassiker am Montag, 27. März, 19.30 Uhr, auf die Bühne des Theaters am Ring. Eine Einführung zu dem Stück, das für Jugendliche ab 14 Jahren empfohlen wird, findet um 19 Uhr im Kleinen Saal statt.

Die meisten Einwohner Andorras finden Andri "anders". Sie glauben, er wurde als Kind vom Lehrer Can vor den Schwarzen gerettet, einem mächtigen Nachbarvolk, das Juden verfolgt und ermordet. In Wirklichkeit ist Andri aber Cans eigener Sohn, den er mit einer Schwarzen gezeugt hat. Je mehr Andri mit antisemitischen Vorurteilen konfrontiert wird, desto mehr nimmt er die ihm nachgesagten Eigenschaften wahr, fühlt sich als "typischer Jude" minderwertig. Als ihm Can die Hand seiner Tochter Barblin verwehrt, weil es sich um Andris Halbschwester handelt, schiebt er auch dies auf sein "Anderssein". Nach einem Besuch von Andris leiblicher Mutter entschließt sich Can endlich dazu, seinen Sohn über dessen Herkunft aufzuklären. Wie wird Andri wohl mit diesem Geständnis umgehen? Und was werden die Andorraner nur denken?

Max Frisch war ein Schweizer Schriftsteller mit immenser Bedeutung für die deutschsprachige Literatur des 20. Jahrhunderts. "Du sollst dir kein Bildnis machen": Dieses Gebot beschäftigt Max Frisch immer wieder. In dem Drama "Andorra" zeigt er, wie bornierte, selbstgerechte Menschen einen der ihren aufgrund ihrer Vorurteile ausgrenzen. Die Geschichte handelt von Lügen, Verantwortung und Ungerechtigkeit – ein Klassiker, der niemanden unberührt lässt.