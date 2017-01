Villingen-Schwenningen Zehntscheuer ist eine Anlaufstelle

Launig ließ er ein Jahr Revue passieren, in dem das Wetter der Zunft nicht nur einmal einen Strich durch die Rechnung machte, ob an der Fasnet, oder beim Sommerfest. Das aber auch viel Positives bereithielt, sei es das erste Boule-Turnier der im Riet ansässigen Vereine, das gelungene Stadtfest "9 am Münster" oder auch der Abschluss weiterer Umbauarbeiten in der Zehntscheuer. Pünktlich zum Tag des offenen Denkmals habe die Zunft die Arbeiten abgeschlossen und auch vielen neuen Gesichtern das Gebäude vorgestellt.

Gut 20 000 Euro hat die Zunft in den Einbau einer Lüftungsanlage, den Schallschutz im Erdgeschoss und eine Musikanlage investiert, nannte der erste Zunftsäckelmeister Karl-Heinz Huy konkrete Zahlen. Es sei gelungen, den Kredit für die Sanierung der Zehntscheuer weiter zu tilgen. 50 bis 60 Gäste seien je Öffnungstag anzutreffen, führte Kassenprüfer Jürgen Nolle vor Augen, der Huy eine tadellose Kasse bescheinigte. Diese Akzeptanz zeige, dass der Kauf und der Umbau des historischen Gebäudes eine gute Entscheidung war.

Als wegweisendes Projekt habe sich auch die Fasnetkiste für Schulen und Kindergärten erwiesen, betonte Hans-Jörg Voggenreiter, zweiter Zunftmeister und Brauchtumssprecher. Dank vieler Sponsoren sei es möglich gewesen, 35 Kisten mit Unterrichtmaterial für Lehrer und Erzieher samt Utensilien wie Miniaturschemen und kleine Rollen zur Verfügung zu stellen, um dem Nachwuchs die Villinger Fasnet näherzubringen.