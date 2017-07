Villingen-Schwenningen Zehn verlassen die Schule

VS-Villingen (wst). An der Bertholdschule in Villingen feierte die Abschlussklasse mit Eltern und Lehrern. Zehn Jugendliche waren es, die die Schule verlassen und alle zunächst in ein Vorqualifizierungsjahr Arbeit und Beruf (VAB) gehen. Dies an unterschiedlichen Einrichtungen, die meisten an der Gewerbeschule, aber auch an der Albert-Schweitzer-Schule und bei Mutpol in Tuttlingen.