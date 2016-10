Villingen-Schwenningen Zehn Jahre Kampf für die Jugend

Villingen-Schwenningen. Morgen stimmt der Gemeinderat über den Neu- und Umbau eines Jugendkulturellen Zentrums in VS ab. Das Jugendförderungswerk Villingen-Schwenningen zeigt sich eigenen Angaben zufolge erfreut darüber, dass ein zehnjähriger Kampf für eine neue Jugend- und Kultureinrichtung in dieser Woche hoffentlich mit einem positiven Baubeschluss des Gemeinderates ein ganz wesentliches Etappenziel erreicht hat.