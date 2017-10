VS-Schwenningen (cos). Große Sorge um die Sicherheit ihrer Kinder machen sich Eltern von Schülern der Friedensschule in Schwenningen. In der Walter-Rathenau-Straße herrschte Hochbetrieb, seit die Friedensschule noch mehr Kinder besuchten. Auch der Wegfall der Karlschule mache sich hier bemerkbar. Die Situation an der Straße sei zunehmen unübersichtlich und gefährlich, so die Meinung der Eltern. Sie baten daher in Anfragen an die Grünen-Gemeinderätin Helga Baur um eine rasche Lösung. Baur nutzte die Sitzung des Technischen Ausschusses am Dienstagabend für ein entsprechendes Plädoyer für einen Zebrastreifen in der Walter-Rathenau-Straße in Schwenningen. Bürgermeister Detlev Bührer sagte ad hoc zu, dass das Bürgeramt der Stadtverwaltung die Situation prüfen und eine Rückmeldung gegeben werde, ob an der gewünschten Stelle ein Zebrastreifen machbar und sinnvoll sei.