Villingen-Schwenningen Zauberer bereitet magische Zeit

VS-Villingen. Magische Momente bereitet Jörg Alexander dem Publikum in seiner Zaubershow "Alles Wunder", die der Lions Club Villingen-Schwenningen Mitte am Samstag, 29. Oktober, im Münsterzentrum in Villingen präsentiert. Der Benefizabend für die ganze Familie beginnt um 19.30 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Der Erlös kommt dem geplanten Kinderhospiz in Schwenningen zugute.