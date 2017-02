Villingen-Schwenningen Zankäpfel zum Zähne-Ausbeißen bleiben

Villingen-Schwenningen. Der Schwenninger Bahnhof ist binnen weniger Tage zum Zankapfel mutiert. Will die Stadt ihn nun haben, ganz oder nur einen Happen davon, was soll daraus werden und wie verhält es sich mit den rechtlichen Vorgaben durch den Bebauungsplan und die Satzung des Sanierungsgebiets? Während die Doppelstadt, auch in sozialen Medien, mit viel Dampf in der Debatte diskutierte, hielt sich die Stadtverwaltung bislang raus. Bislang. Gestern wandte sich OB Rupert Kubon in einer Mail, die unserer Redaktion vorliegt, in dieser Sache an die Gemeinderäte und plädierte klar für einen Teilkauf des Bahnhofsareals: So sei "ein Erwerb des Vorplatzes aus Sicht der Stadt zwingend. Eine Benachteiligung Dritter findet nicht statt". Im Vorgriff auf die Landesgartenschau 2010 habe die Stadt "mit der Deutschen Bahn im Jahr 2009 einen Gestattungsvertrag abgeschlossen (Laufzeit bis 31.12.2019), der eine Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes durch und auf Kosten der Stadt vorsah." Inklusive öffentlicher Zuschüsse habe die Stadt damals 800 000 Euro investiert. Ein schlagkräftiges Argument für die Investition: Schon damals sei die Intention all dessen gewesen, den Bahnhofsvorplatz später einmal zu erwerben, so Kubon. Abgesehen davon bremse der Bebauungsplan die Investoren Uhl und Sautter nicht aus, trotz der Widmung der Fläche – sie ist im Bebauungsplan als "Verkehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung" deklariert. Dem Investor stünden "alle möglichen Nutzungen des Bahnhofes offen. Er kann diesen wie bisher weiterbetreiben, kann Nutzungsergänzungen oder -änderungen vornehmen", meint Kubon. Der Eigentümer könne wie bisher auf dem Wege der Sondernutzung öffentliche Flächen zu den bisherigen Konditionen für seine Außenbewirtschaftung nutzen.

Wäre damit das Dilemma um den Bahnhof kleiner oder gar gar keines mehr? Nicht unbedingt: Die nun erst einmal quasi eingefrorene Finanzierung für den Bahnhofskauf geht vom gesamten Areal aus – schließlich habe noch unmittelbar vor Vertragsunterzeichnung mit der Stadt quasi Einigkeit geherrscht, lediglich kleinere Nebenpunkte hätten noch der Klärung bedurft, so Uhl im Gespräch mit unserer Zeitung. Fraglich ist also, ob die Finanzierung bei einem Teilkauf durch die Stadt noch Bestand hätte.

Einer weiteren Klärung bedarf offenbar die von Kubon genannte Summe von 800 000 Euro für die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes – es bestehen Zweifel, ob in dieser Summe nicht auch beispielsweise die Kanalarbeiten für die Erzbergerstraße enthalten waren und der reine Anteil für die Platzsanierung nur ein Bruchteil der 800 000 Euro war. Und auch, inwieweit eine Satzung für ein städtisches Sanierungsgebiet überhaupt einen Teilkauf zulässt, wird noch kritisch hinterfragt.