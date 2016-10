Villingen-Schwenningen Zahltag ist am 19. Oktober

Villingen-Schwenningen. Zu dieser Summe kommen noch neun Prozent Zinsen über dem Basiszinssatz sowie ein großer Teil der Gerichtskosten, rund 3200 Euro. Die Richterin am Landgericht, Außenstelle Villingen, hoffte gestern morgen, dass nun ein tragfähiger Kompromiss gefunden sei. Rund 90 Minuten ging die Verhandlung und die Besprechung zwischen den Anwälten und ihren Mandanten.

Ein Anleger klagte vor dem Landgericht Konstanz gegen die PT Solardach Baden-Württemberg, vertreten durch den Geschäftsführer Erik Tröster und seinen Anwalt, auf die Zahlung von 35 000 Euro. Vorangegangen war eine erster Vergleich im April, in dem man sich darauf einigte, dass die Anteile des Klägers in Höhe von 40 000 Euro für 35 000 Euro zurückgekauft werden, zahlbar in Raten. Doch schon die erste Rate wurde laut Klageschrift nicht bezahlt, so trat – laut April-Vergleich – die sofortige Fälligkeit der Gesamtsumme in Kraft. Die Beklagte PT Solardach Baden-Württemberg sah jedoch in dem, laut Klägeranwalt, von Erik Tröster selbst verfassten April-Vergleich einen Fehler: Ihr fehlte bei Ratenzahlung die Vereinbarung, dass die Anteilsrechte Zug um Zug auf sie übergehen. Auch stieß man sich an der Tatsache, dass die Klägerseite gleich das Gerichtsverfahren in Gang setzte, da man diesbezüglich einen neuen Vergleich formulieren wollte und dieser kurz vor Klageerhebung fast fertig gewesen sei. Hier wiederholte deren Anwalt mehr als einmal, dass nicht die Zeit gefehlt habe, sondern dass er immer wieder mitgeteilt bekam, es sei kein Geld vorhanden. Erst gestern Morgen, kurz vor der Verhandlung erfuhr er persönlich von dem PT-Solardach-Anwalt, dass das Geld auf dessen Treuhandkonto sei.

Prinzipiell waren sich beide Seiten über die Forderung in Höhe von 35 000 Euro einig. Nicht geklärt war die Übertragung der Rechte. Nach der Auffassung des Klägeranwalts sei klar, dass bei Zahlung der Gesamtsumme Geschäftsführer Erik Tröster mit dem Nachweis zum Treuhänder gehen kann und die Rechteübertragung dann automatisch erfolge. Der Treuhänder ist die STG Schwarzwald Treuhand, in Person Walter Friedrich. Schlussendlich war jedoch die vom Beklagten geforderte Zug um Zug Übertragung auch hinfällig, da sich beide Parteien in separaten Beratungen auf den genannten Kompromiss einigten. Dieser folgt im Grunde dem ursprünglich gefundenen mit dem Zusatz, dass der Kläger noch eine Rechteabtretung erklären muss.