Villingen-Schwenningen Zahlreiche neue Wolfbach-Rolli

Daher bevorzugten sie als Festareal auch in diesem Jahr den Platz hinter dem Rathaus zum alten Kindergarten hin, und so soll es auch künftig gehandhabt werden. Da wurde alles aufgebaut wie lange Jahre auf der Bühne in der Turn- und Festhalle im Rahmen des Rolli-Balles.

Oberrolli Erich Neugart war wie gewohnt voll in seinem Element und waltete seines Amtes. Wie vielen Narren er sozusagen als Druide den närrischen Segen in seiner jahrzehntelangen Amtszeit eingetrichtert hat, konnte er nicht aus dem Stehgreif aufzählen, es dürfte eine gute dreistellige Zahl sein.

Als schon große Narren durften Claudia Simon, ­Nicole Huber, Annika Rauer und Katharina Reichmann den närrischen Sud schlotzen, als Junge durften Sarah Wehrle, Jona Lippl, Hannah Buhmeier, Leon und Luca Neugart sowie Lucy Müller das mit Gummibärchen und ähnlichem versetzte Getränk sürpfeln. Anschließend wurden alle mit Scheme, Stock und Gschell ausgestattet und in den vollwertigen Narrenstand erhoben.