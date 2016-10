Villingen-Schwenningen Zahlreiche Kinder haben Angst vor den neuen Horror-Clowns

Wie aus einem Gruselschocker von Steven King entsprungen scheinen sie: Die neuen Clowns mit ihren grässlichen Fratzen. Die Verkleidung wird mitunter benutzt, um schlechte Scherze zu treiben. Oder gar Verbrechen zu begehen.

Wie mutig muss es sein, kleine Kinder zu erschrecken – wie neulich geschehen. Der Schuss kann nach hinten losgehen. So wurde ein "Clown" von seinem ursprünglichen Opfer mit einem Messer niedergestochen.

Wir haben Manuela Armbruster getroffen, die in Villingen unterwegs war. Die 40-jährige Mutter betreibt seit Jahren "Facepainting" und malte aus Spaß am schwarzen Humor schon böse Clowns. Armbruster sagt: "Ich habe vier Kinder. Die haben aber alle Angst vor diesen neuen Horror-Clowns – und meine Kinder sind von meiner Kunst weiß Gott schlimmere Fratzen gewohnt. Diese Dimension, einem Angst einzujagen, geht eindeutig zu weit. Deshalb unterstütze ich das nicht und male keine Horror-Clowns mehr. Es gibt an Halloween genug Alternativen, um gruselig zu Veranstaltungen zu gehen. Die Partys sind extra dafür vorgesehen, damit man sich schaurig-schön und mit Spaß ein wenig schaudern kann. Hoffentlich fällt dieser Missbrauch nicht negativ auf meine ›Facepaintings‹ zurück".