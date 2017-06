Villingen-Schwenningen Zahlen nicht nachvollziehbar

Ein weiterer Knackpunkt: In Tuttlingen würde ein Erweiterungsbau mit 11,7 Millionen Euro zu Buche schlagen. Bisher sei laut Bär immer von sieben Millionen Euro die Rede gewesen. "In der Berechnung stehen sogar 500 000 Euro für den Grunderwerb. Allerdings gehört die Fläche dem Land bereits", kritisiert Bär. Beck ergänzt, dass es für die Fläche bereits Baurecht gebe. Dagegen wird für Konstanz kein Neubau bilanziert, sondern Mietkosten in Höhe von 3,2 Millionen Euro aufgelistet. Für welchen Zeitraum diese berechnet sind, steht allerdings nicht in dem Schreiben von Jäger. "Aus der Miete wird sehr schnell ein Anbau werden", mutmaßt Bär. Schließlich präferiere die Landesregierung die Investition in Steine und nicht in Miete.

Dazu werden die im Landeshaushalt bereits vorhandenen sieben Millionen Euro für den Anbau ans Polizeipräsidium in Tuttlingen dem Polizeipräsidium Konstanz zugerechnet. "Das Geld muss man bei beiden Varianten außer Acht lassen. Man kann sie doch nicht in Konstanz anrechnen und in Tuttlingen nicht. Sonst wären wir in Tuttlingen nur bei Kosten von 6,8 Millionen Euro", zeigt Bär wenig Verständnis für das Vorgehen. Und die Kosten für Konstanz würden so auf 6,4 Millionen Euro anwachsen. Zudem werden die laufenden Kosten für beide Standorte nicht berücksichtigt.

Jenseits der Finanzen ärgert es Bär und Beck aber auch, dass es keine polizeifachlichen Gründe für die Auflösung des Polizeipräsidiums in Tuttlingen und den Standort Konstanz gibt. "Dazu finde ich keinerlei Aussage", betont Bär. Schon beim jetzigen Zuschnitt des Polizeipräsidiums Konstanz habe man mit Blick auf die Region Oberschwaben die periphere Lage kritisiert. "Jetzt überträgt man die periphere Lage in einen neuen Gebietszuschnitt. Man korrigiert für 30 Millionen Euro in Ravensburg einen Fehler und macht ihn in Konstanz wieder", moniert der Landrat. Beck ergänzt: "Das Verschmelzen der vier Landkreise halten wir für richtig. Damit wird versucht, die größten Fehler der Polizeirefrom zu korrigieren." Er betont aber auch, dass die Landkreise Tuttlingen, Rottweil und Schwarzwald-Baar seit vielen Jahren zusammenarbeiten – und sieht dies als einen Pluspunkt für den Standort Tuttlingen.

Bär erinnerte daran, dass das Polizeipräsidium Tuttlingen das sicherste in Baden-Württemberg ist und die Beamten die höchste Aufklärungsquote im Land hätten. "Deswegen hoffe ich, dass die Kraft der Argumente in der Entscheidung, die kommen wird, zählt", sagt Bär. Schließlich werden die Fraktionen über den Zuschnitt entscheiden. Das soll noch vor der Sommerpause erfolgen.