Villingen-Schwenningen Zahlen erfreuen Handwerkskammer

Die Ausbildungsplatzbörse der Handwerkskammer Konstanz verzeichnet derzeit über 370 freie Lehrstellen für den Start des neuen Ausbildungsjahres im Herbst. Am häufigsten gesucht werden Auszubildende in den Berufen Elektroniker, Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, Friseur, Augenoptiker und Zimmerer. Aber auch, wer sich als Bäcker, Maler, Schreiner oder im Fachverkauf für das Lebensmittelhandwerk ausbilden lassen möchte, findet in der Region noch viele offene Stellen.

Fündig werden Jugendliche auch mit dem bundesweiten Lehrstellenradar. Die kostenlose App gehört bei vielen Schülern schon ganz selbstverständliche auf das Smartphone. Gerade kam ein Update heraus, das die Suche nach freien Lehrstellen und Praktikumsplätzen noch einfacher macht: Einfach ein Suchprofil mit interessanten Berufen, Ort und Umkreis angeben, dann kommen die Angebote automatisch aufs Handy. Wer noch gar nicht weiß, wohin die berufliche Reise gehen soll, kann sich bei den bald startenden Ausbildungsmessen in der Region Anregungen und Unterstützung holen: Beispielsweise bei der "Jobs for Future" , die noch bis zum morgigen Samstag läuft oder bei den Job days in vom 6. bis 7. April in Singen sind auch die Ausbildungsexperten der Handwerkskammer vor Ort und beantworten Fragen rund um Berufe, Chancen und Perspektiven im Handwerk.

Die beliebtesten Ausbildungsberufe 2016, auf Platz eins: Kfz-Mechatroniker (215 Azubis) gefolgt von Friseur (146), Elektroniker (141), Zimmerer (127) und Anlagenmechaniker SHK (118). Zum Bezirk der Handwerkskammer Konstanz, der die Landkreise Konstanz, Schwarzwald-Baar, Tuttlingen, Rottweil und Waldshut umfasst, gehören rund 12 000 Handwerksunternehmen mit über 70 000 Beschäftigten und 5000 Auszubildenden.

Auf der Jobs for Futuer ist auch die Agentur für Arbeit zu finden. Mit Stand Februar vermeldet Pressesprecher Klaus Helm für den Schwarzwald-Baar-Kreis 1537 offene Ausbildungsstellen, dem stehen 831 gemeldete Bewerber gegenüber. Eingeteilt sind dies Ausbildungsplätze in neun Gruppierungen. Für den Bereich Land-, Forst-, Tierwirtschaft und Gartenbau sind es 18; in Rohstoffgewinnung, Produktion und Fertigung 579; Bau, Architektur, Vermessung und Gebäudetechnik 104; Naturwissenschaft, Geografie und Informatik bietet 24, Verkehr, Logistik, Schutz und Sicherheit 94; Handel, Vertrieb und Tourismus 376; Unternehmensorganisation Buchhaltung, Recht und Verwaltung 235; Gesundheit, Soziales, Lehre und Erziehung 98 sowie Geisteswissenschaften, Kultur und Gestaltung 9. Wie viele der Stellen bereits besetzt, dazu kann im Moment keine Angabe gemacht werden. Insgesamt ist die Situation für die Bewerber als gut zu bezeichnen.