Villingen-Schwenningen Zähringertreffen: Viele Straßen gesperrt

"An allen Straßen, durch die die Umzüge am Samstag, 28., und am Sonntag, 29. Januar, verlaufen, ist das Halten und Parken verboten", informiert die Verwaltung weiter.

Die betroffenen Straßen würden bereits rechtzeitig vor der jeweiligen Veranstaltung gesperrt, um einen reibungslosen Ablauf der Umzüge zu gewährleisten. "Entsprechende Hinweise werden ausgeschildert."

Erster Höhepunkt des Narrentreffens werde die Eröffnungsfeier am Riettor sein. Dazu sei es erforderlich ab Donnerstag, 26. Januar, 8 Uhr, die Einfahrt durch das Riettor komplett zu sperren. "Die Besucher werden gebeten, für die Eröffnungsfeier die Eingänge über den Romäusturm und die Kanzleigasse sowie alle anderen Zugänge zur Innenstadt zu nutzen", erklärt die Stadtverwaltung.