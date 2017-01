Villingen-Schwenningen Zähringertreffen: Städtle wird zum bunten Narrendorf

Für die Bewirtung wird dabei im Narrendorf, im Innenhof des Franziskaner-Kulturzentrums, im Münsterzen­trum sowie an den Ständen in der Innenstadt, in den Vereinsstüble und auf der Zähringer Meile gesorgt. An vier Schauplätzen zeigen die verschiedenen Fastnachtsgruppen derweil ihr Können. Um 18 Uhr werden die Besucher mit Gesang, Schauspiel und einer spektakulären Multimediashow am Riettor begrüßt. Böllerschüsse der Historischen Bürgerwehr und des Historischen Grenadiercorps lassen es dabei so richtig krachen. Um 19.30 Uhr startet der Fackelumzug.

Der Zähringer-Sunntig fängt um 9.30 Uhr etwas ruhiger an mit einem ökumenischen Festgottesdienst für Narren im Münster "Unserer Lieben Frau". Während um 11 Uhr die Zunftmeister zum Empfang geladen sind, beginnt zeitgleich der Festbetrieb im Städtle mit Auftritten der Gruppen auf den Bühnen. Um 14 Uhr startet der große Umzug.

Das Zähringer Narrentreffen zählt zu den 1200-Jahr-Feierlichkeiten von Villingen-Schwenningen und Tannheim, die ein ganzes Jahr über mit zahlreichen Veranstaltungen begangen werden.