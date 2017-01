Villingen-Schwenningen Zähringertreffen: Patenkompanie packt mit an

Die Stadt Villingen-Schwenningen und die Patenkompanie pflegen eine enge Verbindung. Die Soldaten packen immer wieder an, wenn Hilfe erforderlich ist. Beispielsweise auch bei der Landesgartenschau, erzählt Zugführer Heiko Baldauf. So sei es für ihn und sein Kollegen eine Selbstverständlichkeit, beim Zähringer Narrentreffen am Samstag, 28. Januar, und Sonntag, 29. Januar, wieder mit im Boot zu sein. Mit 25 Mann rückten die Panzerpioniere gestern am frühen ­Morgen an, stellten nicht nur das Festzelt auf, sondern holten in Schwenningen bei der Narrenzunft auch die Tribüne für die Ehrengäste ab und setzten sie in der Niederen Straße zusammen.

"Wir unterstützen die Stadt mit Manpower, damit die Auf- und Abbauarbeiten schnell über die Bühne gehen", erklärt Baldauf. Am Sonntag komme die Mannschaft um Major Alexander Rost zudem mit 30 Soldaten, um in Zusammenarbeit mit dem Technischen Hilfswerk zur Sicherheit beizutragen, für Absperrgitter und Straßensperrrungen zu sorgen.