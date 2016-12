Villingen-Schwenningen Zähringer-Chörle besonders gefordert

VS-Villingen. Bereits am Sonntag, 11. Dezember, 20 Uhr, steht der erfolgreiche "Silberchor" unter Leitung von ­Matthias Listmann mit einem kleinen musikalischen Beitrag zusammen mit den Schauspielern und Sängern des Landes-Theaters Tübingen in dem berührenden Stück "Wie im Himmel" im Theater am Ring auf der Bühne. Zu sehen ist die Theaterfassung des erfolgreichen gleichnamigen Filmes "Wie im Himmel".

Daniel Daréus ist ein international erfolgreicher und gefeierter Star-Dirigent aus Schweden. Während eines Konzerts erleidet er einen Herzinfarkt. Er legt deshalb seine Arbeit nieder und zieht sich zurück an den Ort seiner Kindheit. Da Daniel Daréus nur sein Künstlername ist, erkennt ihn in dem Dorf zunächst niemand wieder. Daniel träumt von einer Musik, die die Herzen der Menschen öffnet und verbindet. Er lernt die junge Verkäuferin Lena kennen, die im örtlichen Kirchenchor singt.

Der Sportladen-Besitzer des Dorfes will ihn als Leiter für den Chor gewinnen. Daniel besucht zunächst widerwillig eine Probe, entscheidet sich dann jedoch, die vakante Stelle des Kantors zu übernehmen, den Chormitgliedern Gesangsunterricht zu erteilen und sie für die Musik zu begeistern.