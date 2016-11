Villingen-Schwenningen Zähri-Abzeichen gibt es zu kaufen

VS-Villingen. Das große Zähringertreffen am 28. und 29. Januar steht bevor. Das Spektakel, das Fastnachtstraditionen aus zwölf Zähringerstädten in der historischen Villinger Innenstadt versammelt soll, wird für alle Narren ein großes Vergnügen. Der Zähri-Pin, der ab sofort in beiden Tourist-Informationen in VS zum Verkauf bereit liegt, wird dabei nicht nur den Zutritt zu diesem außergewöhnlichen Treffen ermöglichen, sondern auch für viele zum kleinen Erinnerungs-Anstecker an ein Fastnachts-Fest der Superlative werden. Der Anstecker, der das Maskottchen des großen Zähringertreffens zeigt, ist Begleiter für das ganze Festwochenende. Denn da ist Samstag und Sonntag ein aufregendes Programm geboten.