Villingen-Schwenningen Zähe Verhandlungenin Berlin

Thorsten Frei sieht es auch als schwierig an, ein gemeinsames Verständnis aller drei Parteien von Deutschlands Rolle in der Welt zu entwickeln: "Wer zu Friedenseinsätzen beitragen will und auf die internationalen Bündnisverpflichtungen Deutschlands verweist, muss auch zu einer angemessenen Finanzierung der Bundeswehr und unserer Außen- und Sicherheitspolitik insgesamt beitragen", fordert er. Die CDU werde für eine erfolgreiche Koalition verhandeln, aber "ohne jeden Preis zu akzeptieren". Neuwahlen zu verhindern, sei aber "staatspolitische Verantwortung aller Parteien", findet Thorsten Frei.

Am 17. November will sich die CDU/CSU-Bundestagsfraktion mit dem Ergebnis der Verhandlungen befassen. Die CDU will dann am 16. Dezember im Rahmen eines Parteitages darüber abstimmen. Aber auch die anderen Partei en wollen ihre Mitglieder vorher fragen, weiß Frei. Erst danach werde entschieden, wie Ressorts und Ausschüsse besetzt werden.