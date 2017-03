Villingen-Schwenningen XXXLutz wird größer und größer

Schon in ein bis zwei Wochen soll der Rohbau komplett sein und das Dach gedeckt werden, erzählen der XXXLutz-Pressesprecher Julian Viering und sein Kollege Volker Michels. Sie stehen im dritten Obergeschoss des bald vollendeten Rohbaus und genießen ein atemberaubendes Panorama über Villingen. Eine Aussicht, die ab dem Sommer 2017, wenn das Möbelhaus eröffnen soll, auch Gäste im Restaurant des Hauses genießen dürfen – 150 Plätze vor einer Panorama-Fensterfront sind geplant, sofern alles nach Plan läuft. Und aktuell schaut es ganz danach aus.

"Wir liegen mit den Arbeiten im Zeitplan", freut sich Julian Viering. Einer, der dafür maßgeblich mit verantwortlich ist, ist Bauleiter Michael Undesser. Ausgerüstet mit Schutzhelm und Gummistiefeln präsentiert er den Baufortschritt am Vorderen Eckweg 21. In der Spitze bauten hier schon parallel 100 Bauarbeiter an der doppelstädtischen Zukunft des österreichischen Möbelriesen, "und es werden noch mehr werden". Sobald es nämlich an die Innenräume und die Ladeneinrichtung geht, sind deutlich mehr Hände in den drei Geschossen von XXXLutz gefordert.

Und auch danach braucht das Haus Menpower: "Wir suchen rund 200 Mitarbeiter für den Standort Villingen-Schwenningen", erzählt Volker Michels. Vom Koch im Restaurant über Monteure, 30 Auszubildende und Nachwuchsführungskräfte ist alles dabei. Einstellungstermin? Teilweise ab sofort – Fachpersonal ist rar, zumal die Arbeitslosenquote in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg mit aktuell 3,2 Prozent recht niedrig ist. Der Kontakt zur Agentur für Arbeit steht, über 300 Bewerbungen gingen auf dieser Schiene bei XXXLutz schon ein, 50 Stellen wurden bereits besetzt. Doch wer das 40. Möbelhaus der Gruppe in Deutschland mit seinen 27 000 Quadratmetern Verkaufsfläche einmal leiten wird, ist noch unklar. Wahrscheinlich, so Viering, werde man, der Tradition folgend, einen geeigneten Kopf aus der XXXLutz-Familie dafür auswählen.