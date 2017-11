Villingen-Schwenningen XXXLutz verzeichnet 100.000 Kunden

Das befürchtete Parkchaos in der Anfangsphase sei indes ausgeblieben. Das liegt auch an den zusätzlichen Parkplätze, die das Unternehmen in der Umgebung zur Verfügung gestellt hat. "Die zusätzliche Parkflächen wurden bis Mitte November angemietet und eingeplant. Danach stehen dauerhaft etwa 600 Parkplätze direkt am Einrichtungshaus zur Verfügung", so Volker Michels. Diese würden aus Sicht des Unternehmenssprechers für das Normalgeschäft ausreichen.

Nachbarn werden besucht

Ebenfalls keine Probleme hätte aus Sicht von XXXLutz mit der Verkehrsführung und den Nachbarn gegeben. Michels und Viering betonen, dass sie sich deshalb bei den Nachbarn und der Stadt für die Unterstützung bedanken möchten. "Unser Hausleiter Thomas Full wird die nächsten Wochen nochmals bei den Nachbarn vorbeischauen, um persönlich nachzufragen."

Zusätzliche Kapazitäten für die Anfangsphase hat das Einrichtungshaus beim Abhollager geschaffen. So müssen die Kunden teilweise an den Krebsgraben in Villingen fahren, um dort ihre gekauften Möbel zu erhalten. "Das Lager wurde für die Eröffnungsphase als Puffer für den erhöhten Wareneingang zusätzlich angemietet und eingerichtet", berichtet Michels.

Auf diesem Wege würden die Kunden schneller an ihre Waren kommen. Im späteren Normalgeschäft würde der Warenumschlag dann allerdings direkt im Hauslager des Einrichtungshauses abgewickelt.