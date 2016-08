Villingen-Schwenningen Wut und Unsicherheit nach Brandanschlägen

Vieles sei "Panikmache", sagt die Frau, und es hätte noch schlimmer kommen können. Ihr Auto lasse sie aber derzeit nur in der Garage stehen. Und: "Seither schaue ich intensiver nach meiner kleinen Tochter, wenn sie hinten im Garten spielt."

"Unsere Kunden reden viel über die Brandanschläge. Sie sind schockiert, aber ängstlich wirken sie nicht", sagt die Inhaberin des Friseursalons weiter unten in der Bertha-von-Suttner-Straße. Perplex, so beschreibt eine weitere Mitarbeiterin ihre Reaktion auf die Ereignisse.

"Unding"

Es sei ein "Unding", dass jemand nicht nur Autos zerstöre, sondern auch mit Menschenleben spiele. Die Mitarbeiterin achte aber seither mehr auf ihre Umgebung sowie auf das Haus, in dem sie unweit der Bertha-von-Suttner-Straße lebt. Trotzdem lautet ihre Devise: "Ich lasse mich von der Angst nicht unterkriegen."

In der Tiefgarage des Wohnkomplexes an der Jägerstraße, in der vor rund zwei Wochen zwei Autos in Flammen aufgegangen waren, war gestern Norbert Messany, Versicherer der betroffenen Wohnungsbaugesellschaft, mit zwei Sachverständigen – ein Chemiker und ein Ingenieur – im Einsatz. Beim Anblick der ausgebrannten Autos schütteln die Männer den Kopf.

Der Chemiker nimmt Proben von den Wänden und Säulen. Auch in den Wohnungen sei er nochmals gewesen, dort habe es aber keine Auffälligkeiten gegeben. Derweil schätzt Messany den Schaden an den Autos sowie am demolierten Garagendach, das erneuert werden müsse, auf rund 100 000 Euro.

"Absolut sinnlos"

Er habe keine Angst, halte das Verhalten des Brandstifters für "absolut sinnlos", meint ein Mitarbeiter des türkischen Supermarktes im betroffenen Wohnkomplex. "Es regt mich auf, dass der Täter auch dort gezündelt hat, wo Menschen wohnen."

Der Mitarbeiter wohne selbst nur wenige Meter entfernt und habe auch den jüngsten Feuerwehr- und Hubschraubereinsatz vor zwei Tagen mitbekommen. Mittlerweile parke er sein Auto aber nur noch hinter dem Haus.

"Nein, ängstlich und verunsichert bin ich nicht. So etwas kann überall passieren", sagt Michael Schmidlin, der im Haus gegenüber des Wohnkomplexes wohnt und die Flammenentwicklung in der Nacht des Anschlags miterlebt hat. Glücklicherweise habe er kein Auto, das er nun in Sicherheit bringen müsste.

"Nicht ohne"

Anders sieht es Hauswart Müller: "Die Anschlagserie ist nicht ohne." Die Gefühlslage der Bewohner sei gemischt. "Sie müssen sich auf weitere Anschläge gefasst machen", ist sich der Hauswart sicher.