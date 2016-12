Villingen-Schwenningen Wut über Wechsel

Resignation als Reaktion

Für den Stuttgarter Gewerkschafter Jürgen Lippl sind diese Vermutungen durchaus plausibel. Ab 2017 gelte ein neuer Tarifvertrag und damit wären die Stationsleitungen deutlich besser eingruppiert worden, spielt er auf das flächendeckende Bestreben der Kliniken nach Kostenersparnis an. Andererseits, mutmaßt er, basteln Klinik-Geschäftsführungen an einer Leitungsebene, die "sich nicht mehr schützend vor das Team stellt und sich diesem verpflichtet fühlt". Deshalb offenbar diese Wut und Frustration über den Struktur-Wechsel, die auch zu einigen Kündigungen geführt haben soll. "Das Betriebsklima ist schlecht geworden", bestätigen Beschäftigte auf Anfrage des Schwarzwälder Boten, "und deshalb sind manche auf dem Sprung in eine andere Klinik oder haben bereits gekündigt, darunter langjährig Beschäftigte". Für den Stimmungsabfall sprechen auch überdurchschnittlich viele Krankmeldungen, heißt es aus Klinik-Kreisen. In der jüngsten Betriebsversammlung soll es zwar "sehr ruhig" gewesen sein. Für manche Beobachter ist das eher ein Zeichen dafür, "dass sich Resignation breit macht".

Wie sieht das Schwarzwald-Baar-Klinikum das Klima im Haus? Pressesprecherin Sandra Adams dazu: "Wie bei Veränderungsprozessen zu erwarten, hat das Projekt verständlicherweise zunächst für Unruhe und Unsicherheit bei den Mitarbeitern geführt." Sie relativiert die "Unruhe" jedoch: "Das hat sich zwischenzeitlich gelegt." Die Einführung der Pflegerischen Klinikleitungen habe sich bewährt und werde sowohl von Pflegenden, von Ärzten als auch vom Betriebsrat überwiegend als sehr positiv bewertet. Adams bekräftigt, dass es bei dem Projekt nicht darum gehe, Personalkosten zu sparen. Im Vorjahr habe das Klinikum 30 neue Stellen im Pflegedienst geschaffen, "von denen wir noch nicht alle besetzen konnten." Bezüglich der Fluktuation liege man im Vergleich zu anderen großen kommunalen Krankenhäusern im Land deutlich unter dem Durchschnitt.

Auch Betriebsratsvorsitzender Markus Herzog gibt erst mal vorsichtig Entwarnung. Zum einen habe man gemeinsam für einen finanziellen Ausgleich der ehemaligen Stationsleitungen gesorgt. Zudem seien diese teilweise in den Rang von PKLs erhoben worden und haben somit mehr Zeit für die Mitarbeiter, da sie nicht mehr in die Pflege eingebunden werden. "Wir sehen das Ganze aufgrund der bisherigen Erfahrungen eher positiv als negativ." Wie sich das Ganze nach Abschluss der Reformen, Mitte 2017, entwickele, "wird erst die Zukunft zeigen". Soweit die Sicht der Klinik. Für ver.di stellen sich die Dinge anders dar, nicht nur, was die neuen Personalstrukturen anbelangt. "Was Klinik-Beschäftigten generell abverlangt wird, ist nicht mehr zumutbar." Und genau diese "hohe Belastung" wird 2017 ein großes Thema sein.