Villingen-Schwenningen Wunsch des Dekans zu Weihnachten

Seit seinem Engagement in der evangelischen Jugend und zu Studentenzeiten in den Friedensbewegungen sei er dem christlichen Glauben zwar stets kritisch gegenübergestanden, habe aber gemerkt, "dass das meine Lebensthemen sind", sagt Wolfgang Rüter-Ebel. "Ich wollte der Sache auf den Grund gehen", begründet er heute seine damalige Studienwahl, die er nie bereut hat.

1991 kam er als Vikar nach Denzlingen, verbrachte den Probedienst in Grenzach und erhielt seine erste Pfarrstelle wieder in Denzlingen. 16 "erfüllte und glückliche" Jahre blieb er mit seiner Frau und den zwei Söhnen dort. Gesellschaftspolitisch nach wie vor interessiert, hat er sich unter anderem für den "grünen ­Gockel" eingesetzt, einem Umweltmanagement für die gesamte Gemeinde.

2010 kam dann die Anfrage des Landesbischofs, ob er sich die Leitung des Dekanats in Villingen vorstellen könne. "Das hat mich gereizt", sagt Rüter-Ebel, da er von hier nur "Interessantes und Sympathisches" gehört hatte. Von der Bezirkssynode wurde er für acht Jahre gewählt, 2018 steht die nächste Amtszeit an. Ob er sich dann wieder zur Wahl stellen werde, lässt Wolfgang Rüter-Ebel offen. "Ich habe in Villingen eine Heimat gefunden, fühle mich inzwischen auch als Süddeutscher", sagt er, kann sich aber auch vorstellen, seinen Lebensabend ganz woanders zu verbringen.

Das Weihnachtsfest ist für den Gemeindepfarrer eine Mischung aus Arbeit und Familie. Am Heiligen Abend wird Wolfgang Rüter-Ebel den klassischen Gottesdienst um 18 Uhr in der Johanneskirche halten. Seine Pfarrkollegin Susanne Schelle übernimmt das Krippenspiel am Nachmittag und den Spätgottesdienst um 22.30 Uhr. Am ersten Weihnachtsfeiertag steht um 10 Uhr dann der Weihnachtsgottesdienst mit Abendmahl an.

Dass seine Kirche an Weihnachten besonders voll ist, freut ihn. Dass er dann Menschen sieht, die er sonst nicht zwischen den Kirchenbänken entdecken kann, sieht er gelassen: "Dass Menschen gemeinsam "O du fröhliche" singen und zusammen Weihnachten feiern, ist kein Anlass für Kritik".