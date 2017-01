Villingen-Schwenningen Würdiges und närrisches Dankeschön

Villingen-Schwenningen. Welch Wertschätzung Wöhrle bei seinen Ratsherren und den Mitgliedern, aber auch bei den befreundeten Fasnetvereinen und weit über die Stadt hinaus genießt, war während der ganzen Hauptversammlung in der neuen Tonhalle zu spüren. Als ein Zeichen dieser Anerkennung verlieh ihm Oberbürgermeister Rupert Kubon für sein außergewöhnliches Engagement die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg.

Bedauern, aber auch Verständnis zeigten alle Redner, dass sich Wöhrle nach 23 Jahren im Rat und zwölf Jahren an der Spitze des Vereins entschieden hat, es nun etwas ruhiger angehen zu lassen. Dieser langjährige Einsatz im Ehrenamt sei keine Selbstverständlichkeit, betonte Hans-Jörg Voggenreiter, der vor zwölf Jahren als zweiter Zunftmeister gemeinsam mit Wöhrle an die Spitze des Vereins getreten war. "Zusammen haben wir so manche Schlacht geschlagen, es war viel Arbeit, aber es hat sich gelohnt und viel Spaß gemacht", zog er Bilanz und erinnerte an die Projekte wie das 125-jährige Bestehen der Narrozunft und den Umbau der Zehntscheuer, bei dem er der Ansprechpartner für alle Entscheidungen gewesen sei. Mit dieser Bereitschaft, immer Verantwortung zu tragen, nehme er eine Vorbildfunktion ein.

"Zwölf Jahre danke" hatten die Ratskollegen denn auch ein Fotoshow überschrieben, die Momentauftnahmen des gemeinsamen Wirken im und für den Verein zeigten. Als Erinnerung an diese Zeit schenkten sie ihm eine kleine Ausgabe des Brunnennarros von Thomas Straub als Bronzeabguss, eine Urkunde zur Ernennung zum Ehrenzunftmeister und einen Reisegutschein für ihn und seine Frau Ulrike, damit sich die beiden nach all den Jahren, in denen die Familie zurückstecken und ihm den Rücken frei halten musste, mal eine Auszeit gönnen können. Und sie ließen ihn nicht ziehen, ohne nochmals die heimlichen Ratshymnen "Flieger grüss’ mir die Sonne" und "Gute Freunde kann niemand trennen" anzustimmen.