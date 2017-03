Die Ehrenamtsakademie lädt zum Workshop mit dem Thema "Jugendarbeit im Verein" am Freitag, 31. März, von 9 bis 16 Uhr in die Volkshochschule (Metzgergasse 8) ein. Der Eintritt ist frei. VS-Schwenningen. Die Zukunft vieler Vereine hängt davon ab, ob es gelingt, ehrenamtlichen Nachwuchs zu fin- den. Referentin Sigrid Baumann, die 20 Jahre lang als musikalische Leiterin bei der Dauchinger Bläserjugend engagiert war, erläutert, wie die Vereinsaktivitäten für die Jugend attraktiver gestaltet und dadurch junge Ehrenamtliche gewonnen werden können. Die Teilnehmer erhalten professionelle und praxisorientierte Tipps zur erfolgreichen Gestaltung der Jugendarbeit im Verein. Im gemeinsamen Erfahrungsaustausch zwischen den Teilnehmern sollen neue Impulse für die eigene Jugendarbeit im Verein gewonnen werden. Anmeldungen sind über die Volkshochschule unter Telefon 07720/82 22 72 oder 07721/82 22 90 möglich. Weitere Informationen erteilt Anna Nufer von der städtischen Abteilung Bürgerschaftliches Engagement, Telefon 07721/82 21 57. Die Ehrenamtsakademie ist ein Kooperationsprojekt des Bürgerschaftlichen Engagements und der Volkshochschule. Einzelne Angebote finden in Kooperation mit der Dualen Hochschule statt. Mit ihrer Auswahl an Qualifizierungen und Seminaren möchte die Akademie möglichst vielen engagierten Bürgern einerseits wichtige Fähigkeiten in unterschiedlichen Belangen vermitteln, andererseits neue Kontakte und Austausch ermöglichen.