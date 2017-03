Villingen-Schwenningen Workshop soll Begegnung ermöglichen

VS-Villingen. Immer mal was Neues dachten sich Franziska Vorländer von der evangelischen Landeskirche, Christoph Matthiä vom Diakonischen Werk, Mirjam Rülke von der Caritas, Karin Nagel von der evangelischen Erwachsenenbildung und Jolande Berberich, die sich ­ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe engagiert, und haben den Workshop-Tag "Let’s dream together" ins Leben gerufen.

Im Zentrum dieses Tages, der am Samstag, 8. April, im Martin-Luther-Haus in Villingen stattfindet, solle die Begegnung zwischen jungen Flüchtlingen und jungen "Schwarzwäldern" stehen, beschreibt Karin Nagel die Kernidee des Tages. Die große Bandbreite an Workshops solle den Teilnehmern die Begegnung über gemeinsame Interessen erleichtern.

Zahlreiche Workshops