Villingen-Schwenningen "Workaholic" genießt seine neue Insel

Aktuell beschäftigt er sich in Villingen mit der Entstehung des Wohn- und Geschäftshauses im Benediktinerring und der DRK-Kreisverwaltung am Klinikum. Architektur dürfe sich keiner Mode unterwerfen, sagt er. Ein Gebäude entstehe stets von innen heraus, nicht von außen. "Ich sehe einen Grundriss, ich sehe die Umgebung und im Geiste dann das, was dazu passt".

Fantasiereich und mit Charme, aber trotzdem kostengünstig zu bauen, das ist sein Credo. Gelernt hat er das während seines Studiums unter anderem bei Partnern des legendären Günter Behnisch. Die vom Architekten des Münchner Olympiageländes erbaute Goldenbühlschule – Müllers einstige Grundschule – steht heute unter Denkmalschutz.

Joachim Müller ist ein Mann der Tat. "Entscheidend ist im Leben, was man tut und nicht, was man sagt" – deshalb hat er die vielbegehrte Junghansvilla gekauft. Er will das ehrwürdige Gebäude und einstige Kinderkrankenhaus, in dem er als Dreijähriger selbst schon lag, ein neues Leben geben. Eine hochkarätige Kunstausstellung und Yoga-Workshops fanden hier schon statt, demnächst spielt hier das Villinger Sommertheater, und geplant ist eine Oldtimer-Ausstellung. Doch das sind alles Interimsveranstaltungen – der als Richter am Finanzgericht Baden-Württemberg, beratendes Mitglied des Technischen Ausschusses und Spartenleiter innerhalb des Gewerbeverbandes (GVO) tief im Ehrenamt verankerte ehemalige Schulsprecher geht derzeit mit vielen Überlegungen schwanger.

Von Kindertagesstätte bis zur Tagespflege für Senioren, von Seminarräumen, Steuer- und Rechtsanwaltsbüros bis zu Kreativwerkstätten und Manufakturen mitsamt einem Café reichen die Vermietungsoptionen. Zwei Jahre habe er sich Zeit für Entscheidungen gegeben, sagt Müller. Bis dahin schaut er noch weiter den Rehen zu.