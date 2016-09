Villingen-Schwenningen Wolfgang Wössner liest im Urlaub am liebsten Alpenkrimis

Wir waren in Caorle, an der italienischen Adria.

Wie können Sie dort am besten abschalten?

Ich kann schon alleine durch die dortige Umgebung abschalten.

Sind Sie eher der Strand-, Pool- oder der Bergtyp?

Alles. Wir wechseln auch immer mit dem Urlaubsziel ab. Letztes Jahr waren wir in den Bergen, dieses Jahr am Meer.

Mal ehrlich: Reservieren Sie Ihre Liege am Pool?

Ich bin meistens früh genug da, oder geh’ nur dorthin, wo es genügend Liegen gibt.

Käme Camping für Sie noch in Frage?

Ja klar, mit zwei kleinen Kindern sowieso. Wir waren dieses Jahr auch auf einem Campingplatz und haben uns ein Mobile Home gemietet. Zelten will ich allerdings nicht mehr. Früher hab’ ich das aber oft gemacht.

Bleiben Arbeit und Laptop zu Hause?

Ganz klar!

Ist ihr Handy abgeschaltet?

Nein, man will ja auch noch Kontakt zur Familie und Freunden halten.

Ihre Urlaubslektüre?

Im Urlaub lese ich gerne "Alpenkrimis": Kluftinger oder Jennerwein.

Treiben Sie Sport im Urlaub?

Ja. Wir fahren alle sehr gerne Rad.

Welchen Trip aus der Jugendzeit würden sie gerne noch mal wiederholen?

Ich hatte leider keinen "Wahnsinnstrip" in der Jugendzeit.

Und wohin würde Ihre Traumreise gehen?

New York!

Wann wollen Sie starten?

Wenn alles klappt zu meinem 50. Geburtstag.

Wann haben Sie letztes Mal Urlaub zu Hause gemacht?

2008, als genau im Sommer mein erster Sohn zur Welt kam.

Welches ist Ihr Lieblingsort im Schwarzwald-Baar-Kreis, an dem Sie Ihre Seele baumeln lassen können?

Ich habe keinen speziellen Lieblingsort. Da ich viel mit unserem Hund Joey unterwegs bin, gibt es sehr viele Strecken und Orte, die mir gefallen. Ich wohne ja in Weilersbach und die Umgebung oben Richtung Dauchingen und Kappel finde ich wunderschön.

Gehen Sie zur Abkühlung ins Freibad oder lieber an den See?

Lieber ins Freibad, dort ist auch mehr los für die Kinder.

Ihre Lieblingseissorte?

Melone.

Am meisten nervt Sie im Sommer?

Wespen und Stechmücken.

Ihr Lieblings-Sommeressen?

Zigeunersteak vom Grill.

Ihr Lieblingsgetränk im Sommer?

Radler.

Wie halten Sie’s mit der Kleiderordnung? Müssen Anzug und Krawatte auch bei 35 Grad sein?

Nein. In meinem Job sowieso nicht, wenn ich nicht gerade ein Konzert dirigiere. Es gibt aber sicherlich Arbeitsstellen, bei denen das angebracht ist.

Was steht bei Ihnen nach den Ferien als wichtigstes Projekt an?

Ende Oktober führen wir mit unseren Jugendorchestern ein Kinder-Mitmach-Musical im Franziskaner auf. Wir besetzen alles selbst, von den Gesangssolisten über den Chor bis zum Orchester. Das ist für uns eine große Herausforderung, die aber allen viel Spaß macht.

Seit 1993 ist Wolfgang Wössner als hauptamtlicher Stadtmusikdirektor in Schwenningen tätig. Er leitet zudem zwei Jugendorchester und die Bläserschule. Die Karriere von Wössner ist geprägt von seiner Vielseitigkeit. Aufgewachsen in der Nähe von Schramberg erhielt er schon in jungen Jahren seinen ersten Unterricht auf den Instrumenten Klarinette, Saxophon und Klavier. Nach dem Abitur und dem Grundwehrdienst beim Heeresmusikkorps 9 in Stuttgart folgte das Studium an der Musikhochschule in Karlsruhe. Von 1989 bis 1998 war er Mitglied im Landesblasorchester Baden-Württemberg. Zum 125-jährigen Bestehen der Stadtmusik Schwenningen hat er den Neckarmarsch komponiert, den er der Stadtmusik gewidmet hat.