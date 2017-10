VS-Villingen. Michael Wolffsohn ist einer der klügsten politischen Köpfe Deutschlands und vielen aus Radio und Fernsehen bekannt. Seine Vorträge gestaltet der Historiker und Politologe stets humorvoll und hochinteressant, lässt persönliche Erinnerungen und Anekdoten mit einfließen und hat auch nach seinen Veranstaltungen ein offenes Ohr für die Besucher. Am Montag, 16. Oktober, 20 Uhr, ist er in der Neuen Tonhalle in Villingen zu erleben. Michael Wolffsohn stammt aus einer jüdischen Kaufmannsfamilie, die 1939 aus Hitler-Deutschland nach Palästina floh. 1954 zog die Familie nach Berlin, wo Wolffsohn Schule und ein Gutteil seines Studiums absolvierte. Drei Jahre lang diente er als Wehrpflichtiger in der israelischen Armee und fordert eine allgemeine Wehrpflicht für Deutschland. Wolffsohn war von 1981 bis 2012 Professor für Neue Geschichte an der Universität der Bundeswehr in München. 1991 gründete er hier eine Forschungsstelle für deutsch-jüdische Zeitgeschichte. Er ist vielfacher Buchautor, gefragt in Fernseh-Diskussionen und als politischer Berater. Michael Wolffsohn versteht sich als jüdischer Deutscher und gilt als Experte für den Nahost-Konflikt und für die Beziehungen zwischen Deutschen und Juden. Karten gibt es im Vorverkauf für 14 Euro unter anderem beim Tourist-Info & Ticket-Service in VS.