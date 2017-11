Villingen-Schwenningen Wolfbach-Rollis mit neuem Wagen

Die Wolfbach-Rolli bleiben in der Fasnetszeit nicht nur im in ihrem "gallischen" Dorf, sie lassen sich auch bei auswärtigen Umzügen sehen: Bei den Ortenauer Narrentagen in Willstätt, bei den Klettgauer Narrentagen in Jestetten, beim Rolletag in Hardt, beim Saufest in Eisenbach, bei den Umzügen in Oberkirch sowie in Villingen und in Schwenningen. Ansonsten bewegt sich die Ortsfasnet im üblichen Rahmen. Den Rolli-Ball möchte man etwas puschen, die Halle soll noch voller werden als zuletzt. Ein Narrengericht am Fasnet-Dienstagabend wird es vorläufig nicht mehr geben. Die Narrenzeitung soll in gewohnt dicken Umfang erscheinen, die Dichter und Denker warten nur noch auf genügend Futter.