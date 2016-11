Villingen-Schwenningen Wohnung brennt komplett aus

VS-Schwenningen. Schon von Weitem war für die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei die starke Rauchentwicklung in dem Mehrfamilienhaus in der Gauchachstraße in Schwenningen sichtbar. Beim Eintreffen schlugen die Flammen bereits aus dem Dach und den Fenstern im Obergeschoss, glücklicherweise hatten bereits alle Bewohner das Haus verlassen.

Nachdem die Löschwasserversorgung aufgebaut wurde, begannen die Einsatzkräfte, zunächst über das Treppenhaus den Vollbrand der Dachgeschosswohnung einzudämmen. Anschließend wurde die Drehleiter für den Außenangriff in Stellung gebracht, um die Brand unter Kontrolle zu bekommen.

Nach etwa 15 Minuten konnte die Feuerwehr die Flammen eindämmen und ein weiteres Ausbreiten des Feuers verhindern. Die Wohnung im Obergeschoss war jedoch nicht mehr zu retten, sie brannte komplett aus. Über Stunden hinweg war die Feuerwehr, die mit rund 45 Kräften vor Ort war, damit beschäftigt, durch das Öffnen der Dachhaut sämtliche Glutnester abzulöschen.