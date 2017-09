Villingen-Schwenningen Wohnmobil kippt auf A81 um: langer Stau

Schwarzwald-Baar-Kreis (mae). Da mussten die Autofahrer kurz vor dem Wochenende sehr viel Geduld aufbringen: Weil ein Wohnmobil auf der Autobahn 81 zwischen Rottweil und Villingen-Schwenningen umgekippt ist, standen die Auto- und Lastwagenfahrer am Freitag bis zu einer Stunde im Stau. Nach Angaben der Polizei war es gegen 13.30 Uhr nach einem Reifenplatzer, kurz nach der Eschachtalbrücke, zu dem Unfall gekommen. Hierbei wurde ein Paar leicht verletzt, beide wurden daher vom Rettungsdienst betreut. Obwohl der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden konnte, kam es zu einem erheblichen Rückstau. Teilweise standen die Fahrzeuge auf einer Länge von rund 15 Kilometern. Gaffer haben außerdem dafür gesorgt, dass es auch auf der Gegenfahrbahn – in Fahrtrichtung Stuttgart – zu einem Rückstau und damit zu unnötigen Behinderungen kam. Gegen 16 Uhr wurde das verunfallte Wohnmobil von einem Abschleppdienst geborgen. Die Freigabe der Autobahn konnte jedoch erst erfolgen, nachdem die Fahrbahn durch die Straßenmeisterei gereinigt werden konnte. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit nach Angaben der Polizei noch nicht fest.