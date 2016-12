Villingen-Schwenningen Wohnheim für Studenten löst Besorgnis aus

VS-Schwenningen. Die Grünen-Stadträtin Cornelia Kunkis-Becker war sofort hellwach, als sie munkeln hörte, es gäbe Pläne, dort, wo jetzt das Beachvolleyballfeld und die Boule-Bahn sind, ein stattliches Studentenwohnheim zu errichten. Die Diskussionen um die befürchtete Parkplatznot durch den Neubau der Neckarhalle sind weder verstummt noch für alle Seiten geklärt, da kündigt sich schon neuer einschlägiger Diskussionsstoff an: "Wenn jetzt ein Studentenwohnheim gebaut wird, will ich die Diskussion um die Parkplätze nicht führen müssen", gab Kunkis-Becker freimütig zu.

Bürgermeister Detlev Bührer bestätigte ihre Informationen, wonach es eine Anfrage gibt, an der Stelle des Beachvolleyball-Feldes ein Studentenwohnheim zu errichten. Ein Studentenwerk aus Freiburg habe einen Antrag auf Errichtung eines Wohnheimes dort sowie in der Schramberger Straße gestellt – beide Standorte seien notwendig, damit sich das Vorhaben am Ende auch rentiere, nach Informationen unserer Zeitung soll es um mindestens 100 Studentenzimmer gehen.

Doch auch wenn die Gespräche hierzu noch andauern und aktuell noch Abstimmungen mit der Hochschule laufen, ganz am Anfang steht man mit diesen Überlegungen offenbar nicht mehr: Für das Beachvolleyballfeld und die Boule-Bahn seien nämlich bereits Ersatzflächen gefunden beziehungsweise ins Auge gefasst worden, ließ der Baubürgermeister wissen. Eine durch so ein Vorhaben nochmals verschärfte Parkplatzsituation befürchtet er indes nicht: So eine Maßnahme, machte Bührer deutlich, müsste natürlich mit einer ausreichenden Anzahl von Stellplätzen gebaut werden.