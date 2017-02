Villingen-Schwenningen Wohin mit den vielen Mülltonnen?

Die Behältnisse des Anstoßes stehen überall in der Villinger Innenstadt, mit ihren engen Gassen. "Der Münsterplatz und angrenzende ›Gässle‹, schreibt Rudolf Winker, Initiator des Bürgerforums, "werden immer mehr zum Müllplatz". Im Umkreis des exponierten Platzes habe er an die 60 Abfalleimer gezählt, berichtet er im Gespräch mit dem Schwarz­wälder Boten. Winker brütete über eine optisch "attraktivere Lösung" und schlägt nun eine Konzentration der Müllsammlung und Müllabholung vor, da nur die wenigsten Anwohner genügend Platz haben, um Behältnisse für Restmüll oder Bioabfälle aufzustellen. "In jedem Viertel der Villinger Innenstadt sollte mindestens eine gut gestaltete Müllsammelstelle eingerichtet werden."

Nur begrenzt haltbar

Im Vergleich zum jetzigen Verfahren, argumentiert er weiter, wäre dies kostengünstiger als alle Gassen und Straßen mit Müllfahrzeugen abzufahren." In größeren Städten seien solche Sammelstellen nicht unüblich. Diese Plätze sollen für die Anwohner der Innenstadt nicht weiter als 200 Meter entfernt sein. Vier Standorte könnte sich Winker vorstellen: Bei der Josefsgasse, nahe der Zinsergassse, an der Gerberstraße und der Bärengasse. Raum stünde an allen Straßen zur Verfügung, bemerkt er. Winker befasste sich nicht nur mit einer seiner Ansicht nach optimalen Müllentsorgung, er beschäftigte in den vergangenen Monaten auch diverse Behördenmitarbeiter, im Landratsamt und in der Stadtverwaltung mit seinem Thema. Dabei steht ein rechtlicher Aspekt im Vordergrund. Eigentlich dürfen die Innenstadt-Bürger den öffentlichen Raum vor ihren Häusern und Wohnungen zum Abstellen der Behälter nur für eine kurze Zeit benutzen, ansonsten müssten sie, streng genommen, einen Antrag auf Sondernutzung stellen. Denn eigentlich dürfen öffentliche Flächen nur vorübergehend und nicht dauerhaft genutzt werden.