Villingen-Schwenningen Wohin mit dem Christbaum?

In vielen Städten und Ortschaften im Kreis werden die Christbäume von Vereinen gesammelt. So beispielsweise auch in St. Georgen. "Seit etwa 20 Jahren nimmt sich das Jugendrotkreuz dieser Aufgabe an", erzählt Willi Hils.

Am kommenden Samstag, 7. Januar, können die vom Weihnachtsschmuck befreiten Bäume zum Rot-Kreuz-Heim in der Spittelbergstraße gebracht sowie am ­ökumenischen Gemeindezentrum abgegeben werden. Von 9.30 bis 11 Uhr werden dann sechs bis acht Jugendliche und erwachsene Mitglieder vor Ort sein, um die Bäume zu verladen, sagt Hils.

Anschließend wird das Grüngut zu Landwirten gebracht, die das Holz zum ­Räuchern und Heizen nutzen. Bei der Abgabe gebe es schöne Gespräche, so Hils weiter. Spenden sind gerne gesehen, sie kommen der Jugendarbeit zu Gute.