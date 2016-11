Villingen-Schwenningen Woher stammte das Gift in der Brigach?

VS-Villingen/St. Georgen. Das Entsetzen der Angler in St. Georgen und Villingen war groß, als sie Ende März dieses Jahres tote Fische in der Brigach entdeckt hatten. Denn erst 2013 waren sie mit einer verheerenden Nitratvergiftung konfrontiert gewesen, bei dem zahllose Fische zugrunde gegangen waren. Der Bestand konnte zwischenzeitlich dank intensiver zweieinhalbjähriger Arbeit wieder aufgebaut werden – bis jetzt.

Abgeschlossene Untersuchungen: Bereits als die ersten toten Fische in der Brigach entdeckt wurden, wurden seitens des Landratsamtes Untersuchungen der Kadaver beim Chemischen Veterinär- und Untersuchungsamt angestoßen. Doch die Todesursache der Fische konnte hierbei nicht herausgefunden werden. Zu keinem Ergebnis führte darüber hinaus die ebenfalls im März durchgeführten 15 Wasser- und Schlammproben zwischen dem Klosterweiher und der Wasserkraftanlage Stockburger Mühle.

Wie das Landratsamt in einer Pressemitteilung erklärt, liegen dem Amt für Wasser- und Bodenschutz nun auch die Ergebnisse der sogenannten Makrozoobenthos-Untersuchung vor. Hierbei werden Nachforschungen zu den Beständen der Fischnährtiere – also Kleinlebewesen wie Schnecken, Muscheln oder Flohkrebse – angestellt. Dabei wurde festgestellt, dass die Kleinlebewesen in der Brigach "aufgrund toxischer Wirkungen stark beschädigt" wurden. "Im Wasser der Brigach muss also vermutlich eine giftartige Substanz auf die Fischnährtiere gewirkt und sie geschädigt haben", heißt es in der Mitteilung. Die Krux bei der Sache: Aus den Ergebnissen lässt sich nicht schließen, dass auch die Fische an diesen giftigen Wirkungen gestorben sind. Unklar ist darüber hinaus, um welchen giftigen Stoff es sich handelt.