Villingen-Schwenningen Wo aus Begegnung Freundschaft wird

VS-Schwenningen. Über den großen Aufenthaltsraum verteilt hängen die Steckbriefe der 15 Jugendlichen aus Siebenbürgen, für die das Hüttle des CVJM an der Weilersbacher Sraße für rund eine Woche zur Heimat geworden ist. Gemeinsam mit dem Pfarrer einer reformierten Kirche in Sfu. Gheorghe – übersetzt Sankt Georgen – sind die 15- bis 18-Jährigen zu Besuch beim Christlichen Verein Junger Menschen (CVJM) in Schwenningen, um nicht nur die Region rund um Bodensee, Schwarzwald und Alb zu erkunden, sondern auch, um in Kontakt mit deutschen Jugendlichen zu treten.

"Es ist die Verwirklichung eines Traums", erzählt Dieter Brandes, Pfarrer im Ruhestand, der die Freizeit initiiert und zusammen mit dem Lehrer des Gymnasiums am Deutenberg, Martin Stroh, organisiert hat. Wie ist die Verbindung nach Siebenbürgen zustande gekommen? Sechs Jahre lang, von 2004 bis 2010, habe er im Balkan für den Weltrat der Kirchen gearbeitet, berichtet Brandes – mit dem Ziel, den Versöhnungsprozess zwischen den verschiedenen Konfessionen und Kulturen voranzutreiben. Besonders in Rumänien habe er viele Gemeinden kennengelernt, so auch den reformierten Pfarrer Gabor Bancea.

Bereits 2013 sei er mit einer Reisegruppe vom CVJM und dem Albverein bei Bancea in Siebenbürgen gewesen, erzählt der CVJM-Vorsitzende. Nun hätten die Jugendlichen der rumänischen Gemeinde die Gelegenheit, Deutschland besser kennenzulernen. Mit einem Hilfsfonds der evangelischen Landeskirche sei ihnen die An- und Abreise ermöglicht worden.