Villingen-Schwenningen Wo andere Dimensionen gelten

Wenn bei einem Schulsportfest auf den Tribünen mehr Zuschauer lautstark ihre Mitschüler anfeuern als bei einem Drittligafußballmatch in Deutschland, wenn 10 000 Schüler und 6 500 Lehrer in drei Etagen der Mensa essen, wenn mal eben ein zehnstöckiges Verwaltungsgebäude in acht Monaten errichtet wird, ein eigenes Schulhotel für Gäste existiert und wenn in einer Kleinstadt 16-mal mehr Einwohner als in Stuttgart leben, ist man in China. So erfuhren die Schüler, dass dort andere Dimensionen gelten.

Ohnehin erlebte die Delegation der Feintechnikschule die andere Kultur hautnah und authentisch: Kalligraphie, Scherenschnitt, Teezeremonie, Kung-Fu, Teambildung mit leicht militärischem Anklang und Essensgerichte, die man bestellte ohne zu wissen, was man bekommen werde.

In der zweiten Woche bereisten die Schüler dann zunächst den Süden Chinas, sahen unter anderem die Skyline Shanghais bei Nacht, fuhren 1000 Kilometer in 13 Stunden mit dem Zug nach Peking und besuchten von dort aus die chinesische Mauer, die mit fast 9000 km Länge das an Volumen größte Bauwerk der Welt darstellt.