Villingen-Schwenningen Witzige Werbung für die Wissenschaft

VS-Schwenningen. In Zusammenarbeit mit der VHS startet das Amt für Kultur Villingen-Schwenningen in die nächste Theater im Capitol-Saison: Musikkabarettist Dr. Dietrich "Piano" Paul unternimmt am Freitag, 23. September, 20 Uhr, einen Parforceritt von Pythagoras über Bach bis PISA – und betreibt so witzige Werbung für die Wissenschaft.