Villingen-Schwenningen Wissen vermitteln ist besonderes Anliegen

Sparkassendirektor Klaus Haubner, Ehrensenator der Hochschule für Polizei und selbst ehemals langjähriger Vorsitzender des Fördervereins, beantragte die Entlastung des Vorstands, welche die Mitgliederversammlung einstimmig erteilte. Klaus Haubner dankte den Vorstandsmitgliedern für Ihre hervorragende Vereinsarbeit im vergangenen Jahr.

Er betonte hierbei insbesondere, auf welch soliden finanziellen Beinen der Verein stehe. Dies könne nur durch kontinuierliches ehrenamtliches Engagement in einem gut funktionierenden Vorstandsteam erreicht werden und verdiene Lob und Anerkennung. Haubner wünschte dem Vorstand viel Erfolg und Durchhaltevermögen bei seinen derzeit anstehenden Projekten.

Bei den anschließenden Vorstandswahlen musste man sich von zwei langjährigen Wegbegleitern verabschieden. Waltraud Müller-Franke war seit 1996, insgesamt 20 Jahre, als Sprecherin der Dozentenschaft im Amt. Der ehemalige Amtsgerichtsdirektor Bernd Bierer hatte sich seit dem Jahr 2001, insgesamt 15 Jahre, in verschiedenen Vorstands-Funktionen engagiert.

Ulrich Stephan und Thomas Gässler im Amt bestätigt

Vorsitzender Stephan und Präsident Pick bedankten sich bei den scheidenden Vorstandsmitgliedern für die jahrelange hervorragende und vertrauensvolle Zusammenarbeit, wünschten ihnen für die Zukunft alles Gute und überreichte als Anerkennung ein Abschiedspräsent.

Ulrich Stephan wurde einstimmig als Vorsitzender im Amt bestätigt. Auch sein Stellvertreter, der aus Königsfeld stammende Thomas Gässler wurde einstimmig im Amt des stellvertretenden Vorsitzenden bestätigt.

Der aus Zimmern ob Rottweil stammende Sebastian Tanski wurde für weitere zwei Jahre als Schatzmeister im Amt bestätigt. Wolfgang Mallach, welcher seit 2004 als Schriftführer im Vorstand tätig ist, wurde als Ersatz für Bernd Bierer zum Beisitzer gewählt. Neu in den Vorstand für das Amt des Schriftführers gewählt wurde der aus Schwenningen stammende Kriminalhauptkommissar Günter Hones.

Als Vertreterin der Interessen der Dozentenschaft wurde die aus Villingen stammende und an der Hochschule für Polizei lehrende Professorin Ursula-Isabel von der Grün gewählt. Von der Grün ist an der Hochschule für Polizei außerdem die Vorsitzende der Forschungskommission. Ulrich Stephan betonte, dass diese Ämter-Kombination sozusagen das "non-plus-ultra" für den Förderverein sei. Als Beisitzer wurde der Villinger Rechtsanwalt Ingmar Fichter neu in den Vorstand gewählt.

Als dritter Beisitzer neu in den Vorstand gewählt, wurde der frühere Prorektor der Hochschule für Polizei, Wolfgang Schimpeler. Alle restlichen Vorstandsmitglieder sind dies kraft ihres Hauptamtes an der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg und müssen deshalb nicht gewählt werden. Der "Verein der Freunde und Förderer der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg" wurde gegründet, insbesondere, um die damals neu errichtete Hochschule für Polizei verstärkt in die Doppelstadt Villingen-Schwenningen einzubinden sowie das Bewusstsein ihrer Bürger zu stärken, dass die Polizeihochschule ein Teil der Region ist. Der Verein zählt heute rund 400 Mitglieder und fördert insbesondere den Bildungs- und Forschungsauftrag der Hochschule.

Ein besonderes Anliegen des Fördervereins ist es, dass den studierenden Polizeibeamten die wissenschaftlichen Erkenntnisse und Methoden sowie die berufspraktischen Fähigkeiten und Kenntnisse, die zur Erfüllung der Aufgaben des gehobenen Dienstes der Schutz- und der Kriminalpolizei erforderlich sind, vermittelt werden und den Bedürfnissen und Anforderungen der Praxis im Rahmen der wissenschaftlichen Arbeit der Hochschule für Polizei Rechnung getragen wird.

Internationale Kontakte zwischen den Ländern ein wesentliches Ziel

In Anbetracht der zunehmenden internationalen Verflechtungen und der zunehmenden internationalen und überregionalen Kriminalität ist es ein weiteres wesentliches Anliegen des Vereines, dass zwischen den Studierenden und Lehrenden der Hochschule für Polizei einerseits sowie vergleichbaren in- und ausländischen Einrichtungen und in- und ausländischen Polizeidienststellen andererseits Kontakte hergestellt, gepflegt und dadurch der Erkenntnishorizont für Praxis und Lehre erweitert und ein Beitrag zur Schaffung von Grundlagen für eine effektive Zusammenarbeit in Praxis und Theorie geleistet werden.