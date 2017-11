Villingen-Schwenningen Wissen kindgerecht verpackt

Schwarzwald-Baar-Kreis. Freitage sind für die Schüler an der Janusz-Korczak-Schule in Schwenningen etwas besonderes. Nicht nur, weil das Wochenende kommt. Nein, auch weil immer freitags der Schwarzwälder Kinderbote erscheint, der für die Jugendlichen an der Förderschule mittlerweile fester Bestandteil im Unterricht ist.

Die Schwenninger Schule ist eine der Einrichtungen, die von der Sparkasse Schwarzwald-Baar über die Kinderbote-Patenschaft in besonderer Weise unterstützt werden. Woche für Woche kommt die Kinderzeitung seither in den Unterricht und ergänzt den Schulalltag auf vielfache Weise. "Sie lesen und verstehen ihn, das ist toll", sagt Rektorin Frauke Thena, als Gerhard Vetter von der Sparkasse Schwarzwald-Baar gemeinsam mit Daniela Trik vom Lesermarkt und Cornelia Spitz von der Kreisredaktion des Schwarzwälder Boten zur Übergabe in die Schule kommt. Nicht immer verstehen die Förderschüler tagesaktuelle Nachrichten und können sie die Zusammenhänge kompliziert formulierter Berichte vollständig erfassen. Beim Kinderboten ist das anders. In leicht verständlicher Sprache transportiert er Informationen über das, was in der Welt passiert.

Aber nicht nur, wenn es aktuelles aus Politik, Wirtschaft oder Gesellschaft im Unterricht zu thematisieren gilt, auch in der Freiarbeit findet der Kinderbote gerne Verwendung, erzählen die Lehrer. Manche Schüler, sagen sie, nehmen dann sogar von selbst ihr Exemplar zur Hand und lesen darin. Klar, dass dann das Interesse nicht nur aktuellen Nachrichten, sondern auch den Bastelanleitungen, Rezepten oder Rätseln gilt. Und den Witzen natürlich, denn das war von den Schülern zu erfahren, diese gefallen ihnen besonders gut.