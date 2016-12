Villingen-Schwenningen Wissen getankt – und alles gemerkt

Der Gedächtnisexperte Markus Hofmann explodierte offenbar geradezu vor Lust, seine genialen Techniken an die Teilnehmer in der Neuen Tonhalle in Villingen weiterzugeben. "Ihr müsst es doch schaffen, dass Wissen hier oben nachhaltig verankert wird." Sagte es, fasste sich an den Kopf und war damit eigentlich schon mittendrin in seiner ersten genialen Strategie zum Thema Gedächtnistraining: die Körperliste zum Anlegen mentaler Briefkästen. Von den Zehen über den Hintern bis hinauf zu den Haaren definierte Hofmann zehn Regionen. Und die "Macht der Bilder" nutzte er, um die ganze Halle auf Anhieb in Gedächtnisgenies zu verwandeln: Nach nur einer Wiederholung wussten alle mindestens acht von zehn Produkten einer banalen Einkaufsliste. Wie’s funktioniert? Indem aus den Zehen Kaffee spritzt, in den Knien ein Schokoladennikolaus wohnt, das Viagra fürn A... war, aus dem Bauch mal eben Hackfleisch gemacht wird, statt Brüsten Brotlaibe wachsen, Tomaten auf den Schultern zermatscht werden, der Hals mit Nutella beschmiert wird, Bananen in die Nasenlöcher gestopft werden und Chipsbrösel aus den Haaren rieseln. "Eine Struktur in Deinem Kopf, auf die Du jetzt konkret zurückgreifen kannst. Je abstruser die Bilder dazu, umso leichter zu merken.

Und auch Strategie Nummer zwei ging auf: die Loci-Technik von Cicero, wonach ein Raum in mentale Briefkästen eingeteilt wurde, in diesem Fall die Neue Tonhalle. Verblüffend: Die Übung dazu – alle Bundespräsidenten in richtiger Reihenfolge aufzählen zu können – meisterte schon wieder die ganze Halle bravourös und mühelos. Ebenso wie sie sich die Namen von acht freiwilligen Teilnehmern merken konnte.

"...damit’s nie wieder gelöscht wird von der Festplatte