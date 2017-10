Villingen-Schwenningen Wird VS bei Polizei-Ausbildung ausgebootet?

Der CDU-Landtagsabgeordnete Karl Rombach und der CDU-Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei sind nach Informationen unserer Zeitung die Adressaten des brisanten Schreibens aus dem Innenministerium, das nun viele in der Region aufhorchen und bange Fragen in den Raum stellen lässt: Wird Villingen-Schwenningen in Sachen Polizei erneut ausgebootet? Ist man künftig nicht mehr "die" Adresse in Sachen Polizei-Ausbildung, sondern nur noch eine von mehreren?

Rombach sieht Klärungsbedarf

Der Landtagsabgeordnete Karl Rombach bestätigte im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten, besagtes Schreiben erhalten zu haben. Daraus geht zwar unstrittig hervor, dass die Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen einen Ausbau erfahren soll – allerdings ist darin zwischen den Zeilen auch die Rede davon, dass der Standort sein Alleinstellungsmerkmal verlieren könnte – die Ausbildung für den gehobenen Dienst wird bislang für Baden-Württemberg nur hier absolviert. Strobls Schreiben lässt Interpretationen zu, dass es auch an einem anderen Standort Kapazitäten für einen solchen Ausbau gebe. Ob es sich dabei um die Standorte in Herrenberg oder Böblingen handelt, die bereits im März nach Veröffentlichung des Evaluationsberichts zur Polizeireform (EvaPol) im Gespräch waren, geht aus dem Schreiben nicht hervor.