Villingen-Schwenningen Wird es jetzt endlich Winter?

Pünktlich zum neuen Jahr setzt leichter Schneefall ein – passend dazu gibt die Stadt bekannt, dass die Freigabe des Villinger Eisweihers unmittelbar bevor steht.

Villingen-Schwenningen. Die Autofahrer wird es vermutlich weniger freuen, dafür leuchten bei den Wintersportfans die Augen: Auch in der Doppelstadt setzt so langsam Schneefall ein. Während es fürs Rodeln oder eine Runde Langlauf noch nicht reicht, dürfen sich zumindest die Schlittschuhfahrer freuen. Wie der städtische Bauamtsleiter Franz-Josef Holzmüller begannt gab, plant die Stadt, die Fläche auf dem Villinger Eisweiher am Donnerstag freizugeben.

"Wir messen regelmäßig die Eisdicke", erklärt Holzmüller. Momentan würde die stabilen Temperaturen dafür sorgen, dass in manchen Bereichen bereits die benötigte Schichtdicke erreicht wurde. Die offizielle Freigabe soll aber erst erfolgen, wenn die derzeitigen Prognosen sich auch bewahrheiten und es weiterhin bei den frostigen Temperaturen bleibt.