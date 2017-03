Villingen-Schwenningen Wird es den Club 46A wieder geben?

VS-Schwenningen. Der Szeneclub sollte eigentlich schon im vergangenen Oktober in den Bärenkeller an der Villinger Straße umziehen und relativ nahtlos in den alten Gewölben der ehemaligen Brauerei weitergeführt werden (wir berichteten). Doch das Vorhaben konnte bis heute nicht umgesetzt werden, und so ist der Club in seiner 48-jährigen Geschichte erstmals seit Monaten geschlossen.

Inhaber des Bärenkellers ist Reiner Schorer, der das Pfand- und Auktionshaus in Schwenningen betreibt. "Er kam vor mehr als zwei Jahren zu mir und stellte mir seine Idee von der Neunutzung des Kellers vor", erzählt Markus Stoll, bisheriger Betreiber des Clubs 46A. "Und ich war begeistert von der Lokalität." Doch die Sache kommt nicht so richtig ins Rollen und das, obwohl sämtliche Baugenehmigungen laut Stoll vorliegen. "Es muss einiges investiert werden, wozu Reiner Schorer derzeit nicht bereit ist", deutet Stoll den Zusammenhang mit einem anderen Bauprojekt an.

Bislang habe Schorer rund 50 000 Euro in den Bärenkeller investiert, Leerrohre ziehen lassen, die Elektronik auf Vordermann gebracht und die Hebeanlage erneuern lassen. Im August 2016 hat der Eigentümer allerdings seine Umbaumaßnahmen eingestellt. Auf Nachfrage bei Schorer hält sich dieser bedeckt, bestätigt aber: "Es stimmt, dass ein Objekt in Mühlhausen mit dem Stopp der Arbeiten im Bärenkeller zusammenhängt." Aufgrund des Investitionsvolumen müsse erst das eine (Mühlhausen) geklärt sein, bevor er an der Villinger Straße weitermache, sagt Schorer. Ins Detail will er aufgrund von derzeit laufenden Gespräche mit der Stadt Villingen-Schwenningen aber nicht gehen. Nach Informationen unserer Zeitung handelt es sich in Mühlhausen um die Sanierung von Schorers Elternhaus, bei dem baurechtliche Fragen zu klären sind. Die Stadtverwaltung hatte bereits zu einem früheren Zeitpunkt bestätigt, dass sie in Kontakt mit Reiner Schorer stehe. Mehr war aber auch von dieser Seite nicht zu erfahren.