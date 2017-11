Villingen-Schwenningen Wird Einkaufsstraße zur Drive-in-Zone?

Die Villingen-Schwenninger Lösung, stellt Oxana Brunner klar, sei eine eher kulante. Viele andere Städte gehen viel striktere Wege, verbieten die Einfahrt in die Fußgängerzone beispielsweise ganz und richten in der Nähe sogenannte Lieferzonen ein, wo der Lastwagenfahrer einen Sackkarren beladen und die Ware zum Laden schieben kann. Auch absenkbare Poller, die das Einfahren in die Einkaufsstraßen außerhalb der Lieferzeiten schlichtweg unmöglich machen, sind in vielen anderen Städten üblich. Eines haben sie jedoch "durchweg alle", meint Oxana Brunner: Probleme mit Verkehr in der Innenstadt.

Doch auch in VS weiß man um die Problematik, vor der der Einzelhandel steht: Der Onlinehandel schläft nicht, auch niedergelassene Geschäfte tun gut daran, auf diesen Zug aufzuspringen und parallel einen Onlinehandel zu betreiben. Solch ein Betrieb jedoch muss, wie es das Beispiel von Intersport Stähle in Schwenningen zeigt, für die Lieferdienste auch tagsüber erreichbar sein, um schnellstmöglich liefern zu können.

Eine Optimallösung gibt es aus Sicht der Stadtverwaltung nicht, "welche Lösung her soll", so Brunner, müsse noch "politisch ausdiskutiert" ­werden.