Villingen-Schwenningen Wird der Bahnhof ein Busbahnhof?

Anlass war die geplante barrierefreie Ausstattung der Bushaltestellen. Um den Schwenninger Busbahnhof barrierefrei zu gestalten, müsste man mehr als die jährlich veranschlagten 100 000 Euro für barrierefreie Bushaltestellen ausgeben. "Das alleine kostet sicherlich 200 000 bis 300 000 Euro", meinte Bürgermeister Detlev Bührer und stellte klar: Ehe man dieses Geld in die Hand nimmt, muss klar sein, dass der Busbahnhof nicht, wie einst gewollt, an den Bahnhof verlegt werden soll. "Das möchte ich jetzt von Ihnen wissen", so Bührer.

Die Gemeinderäte fühlten sich zwar offensichtlich überfahren, doch bald wurde klar: Die Überlegung hat für viele ihren Reiz und soll zumindest mit Fakten untermauert werden, wie teuer und ob es überhaupt machbar wäre.

Franz-Josef Holzmüller von der Stadtverwaltung indes hat all das schon einmal durch und erinnerte sich: Man habe keine Möglichkeiten gesehen, auf dem Bahnhofsvorplatz und im unmittelbaren Umfeld alles Erforderliche unterzubringen – von Park-and-Ride-Plätzen über Toiletten bis hin zu den Haltestellen. Doch bis 2020 soll das Liniennetz des ÖPNV neu konzipiert werden. Und jetzt, zehn Jahre später, räumten Holzmüller und Bührer ein, herrschten doch andere Voraussetzungen und wolle man die Machbarkeit einmal grundsätzlich prüfen. Genau manche dieser neuen Voraussetzungen sind es, die in den Augen einiger Gemeinderäte das wahre Aus für die Pläne zur Busbahnhofverlegung bedeuteten: Der Bahnhof hat zugunsten des Gastronomen Jan-Christoph Uhl den Besitzer gewechselt und auch bezüglich des Bahnhofsumfeldes gibt es Nutzungszusagen und manche Veränderung. "Herr Uhl würde sich freuen, wenn wir ihm jetzt den Bahnhofsvorplatz abkaufen müssten", scherzte dessen einstiger Fraktionskollege Dirk Caroli (jetzt FDP).