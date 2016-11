Villingen-Schwenningen Wirbel um Schild

Villingen-Schwenningen. Der warme Spätherbsttag ist wie geschaffen für einen Spaziergang. Nicht wenige sind an diesem frühen Nachmittag im Umkreis des Magdalenenbergles unterwegs, schauen auf das strahlende Gold der Herbstbäume, bis der Blick an einem kleinen Schild hängenbleibt, das an einem Weidezaun befestigt ist. Und dort auch verharrt. "Deutsches Schutzgebiet" ist da zu lesen, dazu die deutliche Figur des Deutschen Reichsadlers, mal von ein paar nuancenhaften Abweichungen abgesehen. "Das hängt schon länger da", betrachtet ein älterer Herr das Schild eingehend. "In Ordnung ist das eigentlich nicht", sinniert er. Seiner Frau fällt das Schild dagegen heute zum ersten Mal auf. Sie schüttelt den Kopf. "Verrückte gibt es immer wieder, aber solange der nichts anstellt..." Andere empfinden das symbolbehaftete Schild als "äußerst patriotisch", das unnötig Aufmerksamkeit und Aggressionen anziehe. "Wir haben uns auch schon gefragt, was das eigentlich bedeuten soll", zeigt sich ein weiteres Paar irritiert.

Weit entfernt von Reichsbürgern

Die Kommentare und Reaktionen der vielen Spaziergänger sind eindeutig. Die wenigsten stecken das Schild an exponierter Stelle in die Gag-Schublade. Und was sagt derjenige dazu, hinter dessen Zaun das "deutsche Schutzgebiet" beginnt? Was einzelne Doppelstädter zunächst vermuten, spricht der Grundstückseigentümer auf Anfrage des Schwarzwälder Boten aus: "Ja, es handelt sich eher um einen Gag." Im Laufe des Gesprächs führt er aber auch andere Gründe dafür an, warum er das Schild befestigt habe, zum Beispiel "ein paar Entwicklungen hierzulande, auch im Bezug auf die Flüchtlingspolitik". Die Schilder – er habe noch ein paar davon – meint er, habe er aber vor dem Beginn der Flüchtlingsbewegung gekauft. Näher möchte er sich nicht äußern.