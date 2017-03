Villingen-Schwenningen "Wir wurden gar nicht eingeladen"

Ist das Tischtuch zwischen der einheimischen Gruppe, die die Kulturnacht als "ein wundervolles Fest für unsere Stadt" beschreibt, und dem Kulturamt tatsächlich wegen zwei Minuten Zeitüberschreitung im Vorjahr zerschnitten? Im weiteren Verlauf des Schreibens entsteht vielmehr der Eindruck, dass es keinesfalls nur an diesem Vorfall liegt, dass "Lieber Anders" die Kulturnacht meidet. So seien die Organisation, verbunden mit kurzfristigen Zu- oder Absagen, sowie die fehlende Aufwandsentschädigung für die vier Musiker nicht tragbar. So habe man in der Vergangenheit (2014) andere Auftritte abgesagt, um an der Kulturnacht in der eigenen Stadt mitwirken zu können, um wenige Wochen zuvor dann eine Absage des Kulturamts zu bekommen. "Lieber Anders" kritisiert auch die ausbleibende Aufwandsentschädigung für die Künstler, "die die Veranstaltung ja erst zu einer Kulturnacht machen". Kultur scheint nichts kosten zu dürfen und damit letztlich nichts wert zu sein, schreiben sie. Es gehe lediglich um eine kleine Anerkennung, die bei den Preisen für die Eintrittsbändel drin sein sollte.

"Ein Vorschlag wäre, einen Euro mehr für den Bändel zu verlangen. Das bringt bei der verkauften Menge von bis zu 30 000 Bändel eine entsprechende Summe, von der man alle offiziellen Teilnehmer fair für deren Aufwand entlohnen könnte." Dann würde die Kulturnacht auch Kultur fördern, anstatt sie nur auszunutzen. Schließlich würden all diejenigen, die ein kulinarisches Angebot an diesem Abend haben, auch etwas an der Veranstaltung verdienen. Amtsleiter Andreas Dobmeier war gestern für eine Stellungnahme nicht erreichbar.