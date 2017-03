Villingen-Schwenningen "Wir wollen Lebensmittel retten"

Dank der finanziellen Unterstützung einer Initiative und privater Spender, konnten die Foodsharer Regalbretter und einen Kühlschrank organisieren. Der Technische Dienst der Hochschule errichtete die wetterfesten Betonkästen, die HFU stellt den Platz zur Verfügung und spendet den Strom.

Doch trotz all der Unterstützung ist der Fairteiler in Schwenningen zur Zeit noch etwas mau gefüllt. Beim Öffnen fallen einem nur eine halb volle Packung Nudeln, ein paar Gewürze und drei Tütensuppen ins Auge.

Dabei wäre auf den Regalbrettern und in dem kleinen Kühlschrank genügend Platz, um viele Lebensmittel vor der Abfalltonne zu bewahren. Auch Plakate mit den Regeln liegen aus. Diese sind beim Foodsharing zwar recht locker, dafür handelt jeder Verwender eigenverantwortlich.

Weder die HFU noch die Studentinnen haften für die Verwendung der gespendeten Lebensmitteln, die auch über dem Mindesthaltbarkeitsdatum liegen dürfen. "Es kommt auf das Verbrauchsdatum an", erklärt Pflug. Sogar frische Produkte, wie Joghurt oder Fleisch, dürften gespendet werden – vorausgesetzt die Kühlkette wurde nicht unterbrochen.

Bekanntheitsgrad durch Aktionen gesteigert

"Deswegen unterscheiden wir uns deutlich von der Tafel", betonen die Foodsharer. Diese sei im Kreis zwar sehr aktiv, dürfe viele Produkte jedoch gar nicht annehmen. "Wir sind also keine Konkurrenz, sondern eine Ergänzung", sagt Pflug. Auch nicht verkaufte Waren aus Supermärkten oder Bäckereien wollen die Studentinnen in Zukunft abholen und zum Fairteiler bringen. Das nenne man "Foodsaving – also Essen retten", erklären sie.

Leider sei man für dieses Vorhaben mit acht Mitgliedern aber noch zu schwach aufgestellt. Um die Initiative bekannter zu machen, erstellten die Studentinnen deshalb eine Facebook-Seite und teilten sie mit ihren Kommilitonen. Innerhalb kürzester Zeit hatte die Gruppe bereits über 600 Mitglieder. Nicht nur Studenten fühlten sich von dem Projekt angesprochen.

"Ein Schwenninger hat sich bei uns gemeldet und uns angeboten, Flyer zu drucken", sagt Schanuel dankbar. Um mehr Menschen anzusprechen, wurden diese kurz vor Weihnachten mit Plätzchen, die die Foodsharer aus geretteten Lebensmitteln gebacken haben, in der Stadt verteilt.

"Wir haben viele Leute erreicht", lautet das Fazit. Von ehemals 5000 Flyern ist nur noch ein kleiner Stapel übrig. Die Foodsharer sind deshalb optimistisch, dass sich die Regale des Fairteilers bald füllen werden: "Wir hoffen, dass es sich noch weiter ausbreitet."

Weitere Informationen: E-Mail: foodsharing.schwenningen@ gmail.de, Facebook: Foodsharing VS-Schwenningen, www.foodsharing.de